Sechs Sprintrennen sind in diesem Formel-1-Jahr geplant. Das erste fand am Samstag in Baku im Rahmen des GP von Aserbaidschan statt. Und wie schon im Qualifying für das Hauptrennen am Freitag, war auch im Shootout-Qualifying für den Sprint am Samstag Charles Leclerc der Schnellste.

Der Monegasse zog vom Start weg in Führung, baute seinen Vorsprung auf Sergio Perez gleich auf drei Sekunden aus. Rad an Rad ging es durch die ersten Kurven des 17-Runden-Rennens auf der Baku City Circuit. Für Max Verstappen lief es zuerst nicht nach Wunsch, er verlor Rang drei gegen George Russell. Und weil der Niederländer auch die Mauer touchierte, war auch der Unterboden des Red Bull verbogen.

Da die Sprintrennen heuer nicht mehr für die Startaufstellung im Hauptrennen ausschlaggebend sind, wird auch viel, viel mehr riskiert. So gab es nach Runde zwei schon das erste Safetycar, als Yuki Tsunoda seinen Alpha Tauri an die Mauer lehnte und ein Rad verlor. Beim Boxenstopp montierten die Alpha-Tauri-Mechaniker zwar den Reifen, das Fahrwerk des Fahrzeugs von Tsunoda war aber derart verbogen, dass das Auto komplett unfahrbar war. Trotzdem hatte man Tsunoda wieder ins Rennen geschickt. Was Noch-Teamchef Franz Tost so kommentierte. "Im Grunde braucht man beim Sprint als 17. oder 18. gar nicht starten, weil du mehr kaputt machen kannst als eine Chance auf WM-Punkte zu haben". Tsunoda gab dann auch auf.

DRS spült Perez nach vorne

Nach der Safetycar-Phase nutzen die Red Bull einfach die höhere Endgeschwindigkeit dank des DRS-Systems und den besseren Renntrimm, um Leclerc an der Spitze abzulösen. Zuerst ging Sergio Pertez in Runde acht in Führung, Verstappen überholte Russell. Den zweiten Platz konnte Charles Leclerc wohl gegen Verstappen verteidigen, weil auch das Auto des Niederländers noch vom Zweikampf gegen Russell stark ramponiert war. Gegen Perez war der Ferrari-Pilot aber chancenlos. Womit sich auch für das Hauptrennen am Sonntag zeigte: die Red Bull sind im Rennen schneller als Ferrari, nach wie vor.