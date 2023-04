Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich die Pole Position beim Qualifying der Formel 1 für den Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Der Monegasse war am Freitag auf dem Stadtkurs in Baku in 1:40,203 Min. schneller als das Red-Bull-Duo Max Verstappen (+0,188 Sek.) und Sergio Perez (+0,292). Für Leclerc war es die dritte Pole in Baku hintereinander und die 19. seiner Karriere, beim vierten Grand Prix der Saison am Sonntag (13.00 Uhr) steht erstmals kein Red Bull ganz vorne.

"Das Auto war wirklich gut. Es tut gut, wieder ganz oben zu sein", freute sich Leclerc am Boxenfunk. Verstappen war trotz des zweiten Platzes zufrieden. "Es ist hier immer schwierig. Eine ganze Runde ohne Fehler zusammenzubekommen, das ist fast unmöglich. Aber wir sind Zweiter und haben ein gutes Auto im Rennen, also eine gute Ausgangsposition", sagte der Doppel-Weltmeister. Den vierten Startplatz sicherte sich Carlos Sainz (+0,813) etwas abgeschlagen im zweiten Ferrari, dahinter platzierten sich Lewis Hamilton im Mercedes und Fernando Alonso im Aston Martin.

Am Samstag gibt es mit dem ersten von insgesamt sechs Sprintrennen (15.30 Uhr) in dieser Saison sowie einem eigenen Qualifying, dem sogenannten "Sprint Shootout" (10.30 Uhr/alle live ORF 1, Sky), ein alleinstehendes Event. Die ersten acht Fahrer des Sprints erhalten wie gewohnt WM-Punkte. Verstappen hatte die Mehrbelastung im F1-Kalender zuletzt stark kritisiert, auch einige Team-Verantwortliche befürchten steigende Kosten durch mögliche Unfälle am Samstag.