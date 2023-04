Es sind schwere Vorwürfe, mit denen sich Jos Verstappen in der Vergangenheit schon des Öfteren konfrontiert sah. Aber: "Es gibt Leute, die sagen, ich sei ein schlechter Vater, weil ich mein Kind misshandelt habe. Ich habe ihn nie misshandelt", betont der 107-fache Formel-1-Pilot in der Dokumentation "Verstappen – Anatomie eines Champions", die auf der Streamingplattform "Viaplay" ausgestrahlt wird.

Doch räumt der ehrgeizige Vater ein: "Ich habe ihn großgezogen, war hart zu ihm. Das war mein Plan." Jos Verstappen gibt auch ein Beispiel für seine Erziehungsmethoden: "Nach einem Crash von Max im Kart-WM-Finale 2012 platzte mir der Kragen. Ich war richtig sauer. Also hab ich Max bei der Heimfahrt auf einem Tankstellen-Parkplatz ausgesetzt."

"Viaplay" strahlt die dreiteilige Doku nur in Verstappens niederländischer Heimat sowie in weiteren Ländern aus, für die der Streaminganbieter die TV-Rechte an der Formel 1 besitzt.