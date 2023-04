Team Haas legt Protest gegen das Klassement ein

Der Grand Prix von Australien in Melbourne war mehr als chaotisch. Dreimal wurde das Rennen gestoppt und neu gestartet. Max Verstappen gewann vor Hamilton und Alonso. Dann protestiere das Team Haas...

