Mit 303.000 Zuschauern hat das Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Spielberg 2022 alle Rekorde geknackt: Es war nicht nur das größte Sport-Event des Jahres in Österreich, sondern auch das am besten besuchte Rennen am Red Bull Ring. Nicht einmal beim Comeback der Formel 1 im Jahr 2014 waren so viele Fans ins Murtal gekommen.