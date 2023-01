Die als äußerst pompöse Veranstaltung angekündigte Präsentation des neuen Red Bull RB19, im Fachjargon nennt man das "Season Launch", findet schon am kommenden Freitag statt. In New York, keinem alltäglichen Schauplatz für Vorstellungen neuer Formel-1-Boliden. Aber der Rennstall selbst kündigt auf seiner Homepage den Start in die neue Saison als bisher größten in der Geschichte an. Per Preisausschreiben konnte man Tickets inklusive Flugreise zu diesem Event gewinnen, per Livestream wird er weltweit übertragen, freilich auch via "ServusTV On".

Und dass Red Bull am 3. Februar präsentiert, das Schwesternteam aus Faenza namens AlphaTauri ebenfalls in New York eine Woche später, lässt tatsächlich auf Großes schließen.