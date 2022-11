Zwei Entscheidungen fallen am erst am Sonntag beim letzten Formel-1-Grand-Prix des Jahres in Abu Dhabi (14 Uhr Liveticker). Wer wird Vizeweltmeister hinter Max Verstappen: Sergio Perez oder Charles Leclerc. Beide liegen mit 290 Punkten gleichauf. Der Ferrari-Pilot hat die vielleicht bessere Ausgangslage, weil er mehr Siege auf dem Konto hat, Perez also den Monegassen im Rennen schlagen muss.

Offen ist auch noch, wer sich den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM holt. Da geht es vor allem um die Boni für die einzelnen Teammitglieder. Also können diesmal die beteiligten Piloten von Mercedes und Ferrari etwas für ihre Ingenieure und Mechaniker tun. Noch führt Ferrari mit 19 Punkten Vorsprung vor Mercedes auf Rang zwei.

Die Ausgangslage spricht nach dem Qualifying deutlich für Perez. Der zwar "nur" Zweitschnellster hinter Max Verstappen war, aber sich dennoch für die erste Reihe qualifizierte, vor Leclerc. Und der Niederländer hatte nach dem Wirbel bei Red Bull angekündigt, Perez in jedem Fall helfen zu wollen.

Mit der zweiten Reihe behauptete sich auch Ferrari im Markenduell gegen Mercedes. Lewis Hamilton entging übrigens einem eventuellen Grid-Penalty, weil er im dritten freien Training unter Roter Flagge überholt habe. Nach Vorladung von Hamilton und Überprüfung aller Daten sprachen ihn die Rennkommissare frei, er habe alles getan, um das Tempo zeitgerecht zu reduzieren, hieß es.