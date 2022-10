Ausgerechnet beim „Heimspiel“ seines Teamkollegen Sergio Perez war es so weit – Max Verstappen knackte einen weiteren Rekord in der Formel 1. Mit seinem 14. Sieg in der aktuellen Weltmeisterschaft ist der Niederländer nun alleiniger Rekordhalter für die meisten Rennerfolge in einer Saison. Bisher teilte sich der amtierende Weltmeister diese Bestmarke mit zwei der Größten aller Zeiten: Michael Schumacher, der 2004 sensationelle 13 von 18 Rennen im Ferrari gewann und Sebastian Vettel. Der Deutsche feierte 2013 ebenfalls 13 GP-Siege in einer 19 Rennen umfassenden Saison.

Die Rekordfahrt von Verstappen ähnelte dabei seinen bisherigen Erfolgen in dieser Saison. Starker Start, fehlerfreies Rennen und eine gute Strategie von der Bullen-Box sicherten ihm einen ungefährdeten Rekordsieg, der vom starken dritten Platz des Lokalmatadoren Perez perfekt abgerundet wurde – sehr zur Freude des frenetischen Publikums auf den Rängen. Mit 395.000 Zuschauern über das gesamte Rennwochenende sorgten die Fans für einen neuen Rekord beim GP von Mexiko.

So laut der Jubel bei Red Bull, so groß die Enttäuschung bei Mercedes. Die „Silberpfeile“ hatten sich gute Chancen auf den ersten Sieg in diesem Jahr ausgerechnet, sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell präsentierten sich über das gesamte Rennwochenende stark. Auch der Bolide präsentierte sich in der mexikanischen Höhenlage von seiner besseren Seite. Trostpflaster ist der zweite Platz vom siebenfachen Champion, der einmal mehr zu beweisen scheint, dass Mercedes allmählich Ferrari zu überholen scheint. In Mexiko kam die Scuderia überhaupt nicht in Fahrt. Carlos Sainz fuhr abgeschlagen auf Platz fünf, Charles Leclerc wurde bei seinem 100. GP-Start Sechster, was ihm auch Platz zwei in der Fahrer-WM zugunsten von „Checo“ Perez kostete.