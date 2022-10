Für Freitag hat Red Bull Racing in Mexiko (Grand Prix am Sonntag, 20 Uhr/Servus TV live) wieder einmal eine Pressekonferenz angekündigt. Und wieder einmal geht es um Verfehlungen im Rahmen der Budgetobergrenze im Jahre 2021. Nach Gesprächen mit der Aufsichtsbehörde FIA, die durch den Tod von Dietrich Matschitz auf diese Woche verlegt worden sind, konnte man sich auf das sogenannte "Accepted Breach Agreement" einigen.

Dabei gibt Red Bull Racing seine Fehler zu. Es geht im Grunde um Mehrausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Dollar. Das heißt, es handelt sich hier nur um ein "geringes Vergehen". Red Bull sollte da auch alle Sanktionen akzeptiert haben. Teamchef Christian Horner hat schon in Austin ausführlich mit FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem gesprochen. Dabei spielte er auch jeden potenziellen Leistungsgewinn durch die Mehrausgaben herunter. Die Mehrausgaben betreffen angeblich das Catering im Werk, Krankengeld und Entlassungsfragen. Auch übrig gebliebenen Teile am Ende der Saison sind da hinzurechenbar.

Es wird nun davon ausgegangen, dass das Team eine finanzielle und eine sportliche Strafe erhält. Angesprochen worden sind geringere Windkanalzeiten und Einschränkungen bei der CFD-Nutzung. Eine Aberkennung eines WM-Titels ist nicht angedacht.