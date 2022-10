Kurz vor Mitternacht mitteleuropäischer Zeit, kurz vor dem Qualifying für den Formel-1-Grand Prix der USA in Austin gab das Unternehmen den Tod des Red-Bull-Firmengründers Dietrich Mateschitz bekannt. Natürlich war das gesamte Fahrerlager in Austin schockiert.

Ein Pilot, der Deutsche Sebastian Vettel, hatte eine ganz besondere Beziehung zu Mateschitz. Mit Red Bull wurde er zwischen 2010 und 2013 viermal Formel-1-Weltmeister. Vor allem die Nacht in Abu Dhabi 2010, als man sich zum ersten Mal mit WM-Lorbeeren schmücken durfte, war eine Nacht der Freudentränen im gesamten Red-Bull-Team. Man lag sich damals stundenlang in den Armen und schon in der Red-Bull-Hospitality wurden einige Flaschen Champagner geöffnet. Damit begann die große Erfolgsserie zwischen Vettel und Red Bull Racing.

Das Aston-Martin-Team hatte auch Vettel vor dem Qualifying derart abgeschirmt, dass der Deutsche erst nach dem Zeittraining vom Tod des österreichischen Miliardärs erfuhr. Später sagte Vettel: "Ich bin nur schockiert."

Auf allen Social-Media-Plattformen drückte die Formel 1 ihre Anteilnahme und Betroffenheit aus.