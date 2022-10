Kurz vor Mitternacht mitteleuropäischer Zeit, kurz vor dem Qualifying für den Formel-1-Grand Prix der USA in Austin gab das Unternehmen den Tod des Red-Bull-Firmengründers Dietrich Mateschitz bekannt. Natürlich war das gesamte Fahrerlager in Austin schockiert.

Ein Pilot, der Deutsche Sebastian Vettel, hatte eine ganz besondere Beziehung zu Mateschitz. Mit Red Bull wurde er zwischen 2010 und 2013 viermal Formel-1-Weltmeister. Vor allem die Nacht in Abu Dhabi 2010, als man sich zum ersten Mal mit WM-Lorbeeren schmücken durfte, war eine Nacht der Freudentränen im gesamten Red-Bull-Team. Man lag sich damals stundenlang in den Armen und schon in der Red-Bull-Hospitality wurden einige Flaschen Champagner geöffnet. Damit begann die große Erfolgsserie zwischen Vettel und Red Bull Racing.

Das Aston-Martin-Team hatte auch Vettel vor dem Qualifying derart abgeschirmt, dass der Deutsche erst nach dem Zeittraining vom Tod des österreichischen Miliardärs erfuhr. Später sagte Vettel: "Ich bin nur schockiert."

Weitere Reaktionen:

Christian Horner (Formel-1-Teamchef von Red Bull Racing): "Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen."

Toto Wolff (Mercedes-Teamchef, via Sky): "Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Er hat eine Marke kreiert und einen Bereich, den es vorher nicht gab. Was er für den Sport gemacht hat und wie viel er dem Sport gegeben hat, hat es davor nicht gegeben."

Max Verstappen (NED/aktueller Red-Bull-Pilot, zweifacher Weltmeister mit Red Bull): "Das Qualifying-Ergebnis ist nicht wichtig. Wichtig ist, uns an Dietrich zu erinnern und was er für uns als Team getan hat, auch für die gesamte Formel 1 und die größere Red-Bull-Familie. Er war immer super-nett und fürsorglich zu mir. Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm vor einem Monat erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. Er hat an mich und viele andere Fahrer als junge Athleten geglaubt und hat so vielen so unglaubliche Möglichkeiten gegeben. Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag."

Sergio Perez (MEX/aktueller Red-Bull-Pilot): "Das ist ein trauriger Tag für die Red-Bull-Familie. Dietrichs Einfluss auf den Sport und die Art, wie er Athleten weltweit unterstützt hat, hat wirklich einen Unterschied in der Welt gemacht. Er hat mir eine Möglichkeit gegeben, die mir niemand anderer gegeben hatte und ich werde dafür immer dankbar sein. Das ganze Team wird für ihn und seine Familie fahren und ich hoffe wirklich auf das Resultat, dass er von uns gerne gesehen hätte."

Daniel Ricciardo (AUS/ehemaliger Red-Bull-Pilot, via ORF): "Er war so bodenständig. Er war nicht der Mann, der im Rampenlicht stehen wollte. Ein guter Mensch, eine tolle Seele. Er ist bewundernswert, so wie er war. Es ist ein wirklich trauriger Tag für uns. Das ganze Paddock ist in gewisser Weise geschockt und trauert. Ich bin dankbar, dass ich ihn erleben durfte. Er wird vermisst werden."

Charles Leclerc (MON/Ferrari-Pilot, via ORF): "Es ist unglaublich traurig. Egal was er in seiner Karriere gemacht hat, er war ein toller Mensch und es ist ein großer Verlust für den Motorsport."

Auf allen Social-Media-Plattformen drückte die Formel 1 ihre Anteilnahme und Betroffenheit aus.

Und selbst die MotoGP, die am Sonntag ein Rennen in Malaysia fährt, ist betroffen. Wie Kleine-Zeitung-Fachkommentator Alex Hofmann.