Alles begann mit einem handgeschriebenen Brief im Jahr 2019, der 19 Euro beinhaltete und an das Formel-1-Team Alfa Romeo adressiert war. Verfasst wurde dieser von einem Jungen namens Goto, der sich bei Teamchef Frédéric Vasseur entschuldigte. "Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Geld für die Entwicklung des Teams sparen konnte", schrieb der Nachwuchsfan, der mit seinen 19 Euro anscheinend nicht zufrieden war.

Das Team hingegen war begeistert, rief die Operation "Finding Goto" ins Leben, um den Jungen zu finden, der weder Adresse noch Nachname im Schreiben anführte. Auf den Sozialen Netzwerken publizierte der Rennstall einen Aufruf an alle Fans. "Wir haben in Suzuka einen speziellen Brief von einem Fan namens Goto bekommen...Könnt ihr uns helfen, Kontakt mit Goto aufzunehmen? Oder liest du GOTO diesen Post gerade selbst?". Darunter war eine Email-Adresse und ein Foto des Briefes zu sehen.

Drei Jahre später hatte die Suche dann ein Ende. Der edle Spender wurde gefunden und durfte das GP-Wochenende direkt an der Strecke mit Alfa Romeo verbringen. Besuch am Kommandostand und Probesitzen im Formel-1-Auto inklusive. Sogar sein Name schien am Boliden auf. Ein wohl unvergessliches Erlebnis für den jungen Fan.