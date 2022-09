Die Formel 1 will vom Boom der Königsklasse, der GP am Sonntag in Monza (15 Uhr im Liveticker) ist ausverkauft, auch in den USA profitieren – dazu gehört natürlich ein amerikanischer Fahrer. Die thailändischen Mehrheitsanteilseigner von Red Bull sind mit diesem Wunsch ganz vorne dabei, rechnen sich so gute Chancen aus, den Absatz der Getränkedosen auf dem lukrativen US-Markt zu erhöhen.