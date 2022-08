So hätte sich Ferrari den Start in die zweite Saisonhälfte wohl nicht vorgestellt. Max Verstappen, der von Startplatz 14 aus ins Rennen ging, pflügte durch das Feld und schnappte sich ohne große Probleme den Sieg beim GP von Belgien.

Der Niederländer startete einen Platz vor seinem WM-Konkurrenten Charles Leclerc. Im Ferrari tat sich der Monegasse jedoch schwerer, schnell an die Spitze zu kommen. Am Ende reichte es zu Platz fünf, was den Rückstand auf Verstappen in der Fahrer-WM auf 96 Punkte anstiegen lässt.

Das Podium in Spa-Francorchamps komplettierten Sergio Perez und Carlos Sainz, was nur ein schwacher Trost für die Italiener sein dürfte. Vierter wurde George Russell. Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton schied nach einem Crash in der ersten Runde mit Fernando Alonso aus.