Besucherrekorde an allen Renntagen – "vor diesem Hintergrund gab es eine sehr ruhige polizeiliche Lage", bilanziert Einsatzleiter Günther Perger über die Formel 1 in Spielberg. Die Zahl der Übertretungen und Anzeigen (etwa Lärmerregung, Anstandsverletzungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Diebstahl) hielt sich demnach im Rahmen.

Die Feuerwehr musste zu 64 Einsätzen ausrücken, darunter technische Hilfeleistungen, Verkehrsunfälle, Kleinbrände auf den Campingplätzen und ein Wiesenbrand. 190 Feuerwehrmänner und -frauen standen unter der Leitung von Landesbranddirektor-Stellvertreter Erwin Grangl im Einsatz. Rund 570 Versorgungen zählte das Rote Kreuz bis Sonntagabend, 81 Patienten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Gröbere Vorfälle blieben laut RK-Einsatzleiter Bernd Peer aber aus.