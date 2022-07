"So muss sich Urlaub in Holland anfühlen", scherzt eine Gruppe junger Steirerinnen Sonntagfrüh in Spielberg. Tatsächlich ist die "Orange Army" gefühlt in der Überzahl, auch wenn offiziell "nur" etwas mehr als 50.000 Niederländer den Großen Preis von Österreich live sahen. Zumindest auf den übervollen Campingplätzen ist das Verhältnis eindeutig: Es gibt holländische Volksmusik, nachgebaute Windräder in knalligem Orange und sogar Stände mit niederländischen Spezialitäten.