Wirbel um angebliche sexuelle Belästigungen bei Formel 1 in Spielberg

Die Formel 1 hat sich am Sonntag in einem offiziellen Statement an die Fans in Spielberg gewandt: Demnach hätten sich mehrere Frauen über unpassendes Verhalten beim Österreich-Grand-Prix beschwert. Man nehme die Vorwürfe ernst.