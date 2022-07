Für Mercedes verlief das Wochenende in Spielberg nicht nach Wunsch. Zwar waren die Silberpfeile am Red Bull Ring überraschend nahe am Spitzenfeld dran, zwei Crashs von George Russell und Lewis Hamilton im Qualifying zum Sprint vereitelten jedoch eine Spitzenposition im verkürzten Rennen am Samstag.

Ins Gedächtnis mancher Fans brannte sich vor allem der Crash des siebenfachen Weltmeisters ein. Nachdem der Brite in die Bande gekracht war, brach bei den Tausenden Fans von Max Verstappen großer Jubel aus.

Das sorgte bei allen Teams für Ärger. Red-Bull-Teamchef Christian Horner kritisierte das Benehmen mancher Fans, auch Hamilton selbst meldete sich nun zu Wort. "Ein Fahrer hätte im Krankenhaus landen können", erklärte der Mercedes-Fahrer und fügte hinzu: "Und da jubelt man? Ich bin dankbar, dass ich nicht im Krankenhaus und nicht schwer verletzt war."