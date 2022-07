Die Bilder aus Spielberg waren schon am Samstag beeindruckend. Die Tribünen rund um den Ring prall gefüllt – und praktisch durchgehend in Orange getaucht. Und als der Start-Ziel-Sieg von Max Verstappen feststand, entzündete die „Orange Army“ einmal mehr ihre orangen Rauchstäbe. Spielberg, das ist in diesem Jahr offenbar wirklich eine durch und durch niederländische Enklave – es ist schon ein Erlebnis, wenn sich der „Verstappen-Roar“ auf dem ersten Weg aus

der Box zur Startaufstellung Tribüne für Tribüne rund um den Ring weiterhantelt – und wenn „ihr“ Max gewinnt, folgt sozusagen die gemeinsame Eruption.