Es war ein Besuch in der "zweitgrößten Stadt der Steiermark": Landeshauptmann Christopher Drexler schaute am Samstag in Spielberg vorbei, sprach angesichts von rund 40.000 Campern rund um die Rennstrecke Leoben den Rang nach Graz (zumindest temporär) ab. "Es ist eine unglaubliche Image-Geschichte für die Steiermark, die Bilder gehen in die Welt hinaus. Möglich ist das nur dank der professionellen Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort."