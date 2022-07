Das Training ist für den jungen Mann gestrichen, auch das Qualifying wird er nicht live sehen. Sichtlich geknickt sitzt der Fan auf einem Krankenbett in der Rot-Kreuz-Station, spricht mit seinen Freunden, schüttelt den Kopf. „Seine Netzhaut hat sich abgelöst, er muss in die Augenklinik“, erklärt Stationsleiterin Michaela Scheiber. Aufgrund des Alkoholpegels kann keiner der Männer fahren, der Fan steigt in einen Rettungswagen. Tschüss Spielberg, tschüss Grand Prix.