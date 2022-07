Bus, Bahn, Bike: Die Alternativen zur Anreise mit dem Auto werden vom Projekt Spielberg heuer intensiv beworben. Trotzdem ist zu erwarten, dass ein Großteil der Formel 1-Besucher (alleine am Sonntag sollen es mehr als 100.000 sein) mit dem Auto zur Rennstrecke pilgert. Gemeinsam mit dem Ferienbeginn in mehreren österreichischen und deutschen Bundesländern sind Staus am Samstag und am Sonntag vorprogrammiert.