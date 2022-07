Ein besonderes sportliches Event abseits der Formel 1 in Spielberg fand Mittwochabend am Sportplatz in Großlobming statt: Rund 40 fußballbegeisterte Mitglieder des Scuderia-AlphaTauri-Mitarbeiterstabes – angeführt von den Piloten Pierre Gasly und Yuki Tsunoda – lieferten sich bei der Heimstätte des SV Lobmingtal ein heißes Match. Eingefädelt wurde dieses Schlagerspiel von der Familie Csontala vom Campingplatz Murinsel: "Mein Mann und ich waren in unserer Vorgeschichte in der Formel 1 tätig und haben daher noch einige Kontakte. Die Verantwortlichen sind auf uns zugekommen und wollten bei uns am Campingplatz eine Grillparty veranstalten. Nach einer Umfrage innerhalb des AlphaTauri-Teams sind dann so viele Teilnehmer zustande gekommen, wir mussten alles auf den Fußballplatz verlegen", freut sich Cornelia Csontala.