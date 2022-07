Rekordkulisse vor ausverkauftem Haus in Spielberg und Red Bull reist als Führender in beiden WM-Wertungen an. Welches Herz hüpft vor dem Heimrennen höher, jenes des Hoteliers oder doch das Motorsportherz des Helmut Marko?

HELMUT MARKO: Beide. Im Rahmen der Formel 1 sind wir komplett ausgebucht. Es ist auch das einzige Mal im Jahr, dass wir Preise erhöhen können und eine Mindestaufenthaltsdauer vorschreiben können. Andere Locations, wie Barcelona beispielsweise, haben so etwas mehrmals im Jahr. Bei uns ist es nur an diesem Wochenende so.