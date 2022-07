Ganze 50 Liter Bier in drei Minuten, so viel schafft die Schankanlage. „Dieser Vorrat ist an einem Abend leer“, erklärt Gastronom Peter Dietrich und zeigt auf einen Lkw-Anhänger, vollgefüllt mit Bierfässern. Wir stehen am „Campingplatz Pink“ im sogenannten Hammergraben, nordöstlich der Rennstrecke. Auch, wenn es offiziell aufgrund der Markenrechte nicht so heißen darf, hier formiert sich ein ganzes „Verstappen Village“. 9000 Camper (von insgesamt 40.000 im Murtal) werden hier bis Freitag erwartet, mehr als 90 Prozent kommen aus den Niederlanden.