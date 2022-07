Der erste Start und der schwere Unfall des Chinesen Guanyu Zhou hielten (nicht nur) die Formel-1-Welt beim Rennen in Silverstone in Atem. Sondern auch Bilder, die im Free-TV kaum zu sehen waren. Denn nach dem Abbruch und der "roten Flagge" gelang es tatsächlich Umweltaktivisten, die Strecke zu stürmen. Die Polizei hatte schon vor zwei Tagen angekündigt, von solchen Plänen erfahren zu haben.

Auf Twitter tauchten Aufnahmen aus dem Cockpit von Esteban Ocon auf, auf denen zu sehen ist, wie Streckenposten und Polizei am Streckenrand versuchen, den Protestanten, die offenbar von der Gruppe "Just Stop Oil" kamen, Herr zu werden. Sie setzten sich in die Mitte der Strecke, nachdem die rote Flagge gezeigt worden war. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das noch während des Rennens geschehen wäre.

Die FIA bestätigte anschließend den Vorfall: "Wir bestätigen, dass nach der roten Flagge einige Menschen versucht haben, auf die Strecke zu kommen. Diese Leute wurden sofort entfernt, die lokale Polizei kümmerte sich in der Folge um die Angelegenheit."