Der Große Preis von Großbritannien begann mit einer echten Schrecksekunde. Der Chinese Zhou Guanyu überschlug sich in seinem Alfa Romeo und wurde mit hoher Geschwindigkeit über einen Reifenstapel in einen Zaun geschleudert. Betroffen waren auch George Russell im Mercedes und - wegen einer anderen Kollision - Alexander Albon im Williams. Beide stellten ihre beschädigten Autos am Streckenrand ab, Albon wurde in einem anderen Krankenhaus untersucht.

Zum Glück gab es bei keinem der Piloten gröbere Verletzungen. Nach der Roten Flagge und der damit verbundenen Unterbrechung des Rennens ging es beim Restart in der Startformation des Qualifyings weiter. Carlos Sainz konnte sich zu Beginn behaupten und Max Verstappen hinter sich lassen. Im Duell der beiden Ferrari-Piloten mit dem Red-Bull-Duo kam es jedoch zu mehreren Berührungen.

Im Pech war dann Weltmeister Verstappen, dessen Bolide nach Kollision mit einem Fahrzeugteil nicht mehr rund lief, da der Unterboden beschädigt wurde. In Folge fiel der Niederländer zurück, während sich an der Spitze Charles Leclerc gut 15 Runden vor Schluss die Führung holte. Der Monegasse konnte sie auch gegenüber Sainz behaupten, der das Tempo nicht gehen konnte. Lewis Hamilton lauerte auf Position drei und plante mit frischeren Reifen den großen Angriff auf den Heimsieg.

Eine Safety-Car-Phase nach Ausfall von Esteban Ocon nutzten Sainz und Hamilton für einen weiteren Stopp, während Leclerc auf der Strecke blieb. Das wurde dem Monegassen zum Verhängnis, fiel er hinter Sainz zurück. So feierte der Spanier seinen ersten Grand-Prix-Sieg vor Sergio Perez im Red Bull und Lewis Hamilton im Mercedes.