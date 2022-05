Der Grand Prix von Monaco war immer ein Höhepunkt der Saison – seit Geburt der Formel 1 ist die Schlacht in den engen Straßen des Fürstentums, um Millimeter an Mauern und Leitplanken vorbei, umrahmt von den Reichen und Schönen, nicht wegzudenken. Doch die Zeiten ändern sich. Seit Liberty Media die Rechte an der Formel 1 besitzt, seit 2017 also, ist die Ausrichtung eine andere. Maximaler Gewinn steht auf der Prioritätenliste ganz oben, dazu eine starke Orientierung auf neue Märkte und weg von den klassischen Strecken in Europa.