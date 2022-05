Es war keine leichter Tag für Max Verstappen. Lange kämpfte er mit dem DRS-System, einmal klappte der Heckflügel auf, dann wieder nicht. So kam er nach einem kurzen Ausrutscher ins Kiesbett nicht und nicht an George Russell vorbei.

So zog er seinen zweiten Stopp etwas vor. Und das war die siegbringende Entscheidung. Denn mit neuen Reifen und freier Fahrt holte er alles wieder auf. Und nach einem weiteren Stopp ging er auch ein für allemal in Runde 49 an Sergio Perez vorbei. Diese Führung gab er dann bis zum Ziel nicht mehr ab. Für Verstappen war es nun der dritte Sieg in Folge und die WM-Führung.

Das große Drama des Rennens in Spanien ereignete sich in Runde 28. Der souverän in Führung liegende Charles Leclerc humpelte mit einem angeschlagenen Ferrari an die Box und muss aufgeben. Eine defekte Power-Unit zwang zu Aufgabe. "Es geschah ohne Ankündigung, plötzlich war die Leistung weg", meinte Leclerc

Gleich nach dem Start kollidierte Lewis Hamilton mit Kevin Magnussen. Der Däne rutscht ins Aus, Hamilton braucht neue Reifen und muss an die Box. Als Letzter nimmt der Brite das Rennen wieder auf und ist völlig frustriert. "Wir sollten den Motor sparen, nehmt mich aus dem Rennen", funkt er an die Box. Sein Renningenieur empfahl weiter zu machen. Damit erreichte Mercedes mit Russell und Hamilton die Ränge drei und fünf. Hamilton verlor erst im Finish Rang vier an Carlos Sainz.

