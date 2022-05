Noch vor etwas mehr als einem Monat wollte im Hause Red Bull niemand das "W-Wort" in den Mund nehmen. Charles Leclerc führte die "Bullen" in Australien vor, Max Verstappen schied zum zweiten Mal in der noch jungen Saison mit technischem Gebrechen aus. 40 Tage später sieht die Situation schon ganz anders aus. Der Weltmeister gewann in Miami und Imola, minimierte den Rückstand in der Weltmeisterschaft innerhalb kürzester Zeit auf gerade einmal 19 Punkte, was bei der direkten Konkurrenz aus Italien bereits für leichte Nervosität sorgte.