Frei nach dem Welthit "Miami" von Will Smith begrüßt die Metropole im US-Bundesstaat Florida am Wochenende erstmals die Formel 1 zu einem Grand Prix in der Großstadt. Von den Voraussetzungen passt Miami als Austragungsort perfekt in das Profil der Formel 1: Heimat der Reichen und Schönen, Luxusyachten wohin das Auge reicht und noch dazu mitten im derzeit interessantesten Markt der Motorsport-Königsklasse, was nicht nur die Premiere in Las Vegas 2023 beweist. Mit der Netflix-Serie "Drive to Survive", die unter Fans nicht unumstritten ist, eroberte die vor Jahren noch als zu einseitig und langweilig abgestempelte Formel 1 einen ganzen Kontinent im Sturm. Das seit 2012 ausgetragene Rennen im texanischen Austin trug ebenfalls seinen Teil dazu bei, dass in den Vereinigten Staaten ein regelrechter Hype unter Motorsport-Fans ausgebrochen ist.