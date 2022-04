Erstmals geht es in dieser Saison an einem Wochenende um mehr Punkte als gewöhnlich. In Imola steht der erste von drei „Sprints“, das kurze Rennen am Samstag, auf dem Programm, in Spielberg und São Paulo warten die nächsten.

Die Renndistanz (16.30) beträgt dabei 100 Kilometer plus einer Runde, was circa ein Drittel einer üblichen GP-Distanz beträgt. Die Teams haben freie Reifenwahl, Boxenstopps sind zwar erlaubt, aber nicht vorgeschrieben.

Im neuen Punkteschlüssel (8-7-6-5-4-3-2-1) bekommen die Top acht Punkte für die Fahrer- sowie die Konstrukteursweltmeisterschaft, im Vorjahr waren es nur die Top drei. Somit könnte es punktemäßig zu einer fetten Ausbeute kommen. Gewinnt ein Fahrer den Sprint am Samstag, das Rennen am Sonntag und sichert sich die schnellste Rennrunde, hätte er 34 Punkte mehr am Konto.

Die Startaufstellung für den Sprint wird am Freitag in einem Qualifying ermittelt. Der Sprint-Sieger startet am Sonntag von der Poleposition. In der offiziellen Statistik der Formel 1 bekommt jedoch der Sieger des Qualifyings am Freitag die Pole angerechnet.