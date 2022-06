Auch in diesem Jahr teilen sich in Österreich der ORF und Servus TV die TV-Übertragungsrechte der Formel 1 im Free-TV. Während der öffentlich-rechtliche Sender den Saisonstart in Bahrain zeigte, sendet der Privatsender live aus Spielberg und dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt hingegen ausnahmslos alle Rennen, RTL vier ausgewählte Bewerbe.

ORF und Servus TV zeigen darüber hinaus an jedem Wochenende, an dem der jeweilige Sender nicht die Live-Übertragungsrechte hält, nach dem Grand Prix eine kompakte Zusammenfassung mit den wichtigsten Höhepunkten des Rennens.

Hier ein Überblick zu den Live-Übertragungsrechten im TV für jedes einzelne Rennen und dem Zeitplan für den bevorstehenden Grand Prix von Kanada in Montreal: