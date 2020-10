In Portimao in Portugal findet an diesem Wochende zum ersten Mal ein Formel 1-Rennen statt. Wegen unzureichender Streckeninformationen sind die Teams auf Simulatoren angewiesen.

Mercedes liegt im Bereich der Simulations-Anlagen weit vorne © GEPA pictures

So viele unbekannte Strecken wie in diesem Jahr gab es in der Formel 1 schon ewig nicht mehr: Die Corona-Krise sorgte für einige „Notlösungen“ im Kalender, die zwar bei den Fahrern oft gut ankommen, die Teams aber vor zusätzliche Probleme stellen: Ob Mugello, der Nürburgring, wo 2013 zuletzt gefahren wurde, jetzt die Premiere in Portimao in Portugal oder nächste Woche die Rückkehr nach Imola, wo 2006 der letzte Grand Prix ausgetragen wurde – das Problem ist immer das gleiche: Man hat keine oder zumindest nur völlig veraltete Daten.