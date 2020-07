Ein Formel 1-Grand Prix von Österreich wie es ihn noch nie gab - keine Fans säumten am Sonntag in Spielberg die Straßen, keine Fan-Scharen, die mit Fahnen zum Red Bull Ring pilgerten.

© APA/INGRID KORNBERGER

Vier Niederländer waren die vielleicht einzigen internationalen Fans, die doch nach Österreich gekommen waren, obwohl sie das Geschehen nur am Laptop am Campingplatz sehen konnten. "Wir sind wegen des schönes Wetters gekommen", sagten sie mit einer Portion Sarkasmus und schlürften an Kaffee und Bier. Mit den Fahrrädern hatten sie in den vergangenen Tagen versucht, zum Ring vorzustoßen, jedoch ohne Erfolg, wie sie sagten. Sie wollen 2021 wieder kommen. Offen ist allerdings noch, ob 2021 überhaupt in Spielberg gefahren wird. Der Vertrag wurde vorerst nicht verlängert.