FORMULA 1 - GP of Austria 2020 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Die Formel 1 atmet auf, die Fans schnaufen durch (rund 700 Millionen sollen via TV dabei sein) ein riesiger Brocken fällt allen vom Herzen, die wirtschaftlich vom Motorsport im Allgemeinen und von der Formel 1 im Speziellen abhängig sind. Und das sind viele Tausende Menschen. Allein in Mittelengland lebt im Grunde eine Kleinstadt vom Motorsport, ein eigener Industriezweig inklusive aller Zulieferfirmen.

Und es wirkt fast wie ein Wunder, dass seit Freitag auf dem Red-Bull-Ring die Motoren zum ersten Mal in diesem Jahr rennmäßig – die Tests in Barcelona wollen wir nicht mitzählen – angeworfen werden. Und ab Spielberg fängt auch in der Formel 1 wieder der Rubel an zu rollen. Schweigende Motoren, stillstehende Räder verdienen kein Geld.

Für Alexander Wurz, zweimaliger Le-Mans-Sieger, 69 Mal war er zwischen 1997 und 2007 in ein Formel-1-Rennen gestartet, kongenialer TV-Co-Kommentator kennt die Szenerie wie kaum ein anderer. „Wir alle sind so froh, hier zu sein. Und dass die Formel 1 wieder fährt“, erzählt er am Abend.

🗣 "We made a brave strategy decision resulting in Max being the only driver in the top ten to start on the medium tyre." Christian on #Quali at the #AustrianGP 🇦🇹👉 https://t.co/r1kI5WuFAT #F1 pic.twitter.com/z7QkRhD5e2 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2020

Nur an eines wird er sich nie gewöhnen. „Es ist so skurril, man weiß, wer da unten in der Roten Zone, im Fahrerlager, in der eigenen für den engsten Formel-1-Tross samt Fahrerfeld geschaffenen Blase, auf und ab geht. Nur treffen darf ich von den Freunden niemanden“, so Wurz. Der ja im Grunde als Präsident der Fahrergewerkschaft, der Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), Kontakt halten sollte. „Das geht derzeit nur über meine eigene WhatsApp-Gruppe. Aber das funktioniert ganz gut. Außer, na ja, wie das halt bei jeder WhatsApp-Gruppe ist: Ich versuche selbst, zu 100 Prozent ernst zu bleiben, es gelingt uns aber nur zu zehn Prozent.“ Nähere Details will Wurz nicht verraten. „Aber wenn 20 junge Fahrer mit mir als Altem diskutieren, wird’s halt lustig.“

Selbst beim verpflichtenden Fahrerbriefing durfte er nicht anwesend sein. „Wollte ich auch nicht, weil in diesem Muster-Grand-Prix sollte wirklich niemand ein unnötiges Risiko eingehen.“

Lewis Hamilton has been summoned to the stewards for allegedly not slowing for yellow flags in qualifying#AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/zd4kURA4wy — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Die Begeisterung, den Wohlfühlfaktor mit niemandem teilen zu können, ist wie eine „Bitter Sweet Symphony, ein bittersüßes Schauspiel“, so Wurz. „Erst wenn man etwas nicht mehr hat, das man seit Jahren gewöhnt ist, merkt man, wie einem das fehlt, wie einem jeder einzelne Mensch abgeht. Mit denen man die Freude, die wir jetzt alle empfinden, teilen könnte. Gerade jetzt, wo wir uns alle gegen die Corona-Pandemie stemmen.“

Alexander Wurz Foto © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Die neue Situation öffnet einem die Augen. Aber besser, ein Geisterrennen zu fahren als gar keines. So sitzt der Ex-Formel-1-Pilot oberhalb der Schönberg-Geraden in seiner eigenen Blase, eben in der ORF-Blase. „Aus der ich mich so gut wie nicht wegbewege. Ich kann freilich am Abend überallhin etwas essen gehen, aber meine Anwesenheit in der Fahrer-Bubble ist nicht essenziell, also habe ich dort auch nix verloren.“

Startaufstellung Großer Preis von Österreich, Red-Bull-Ring, Spielberg, 71 Runden à 4,318 km 1. Reihe: Bottas (FIN) Mercedes 1:02,939 & Hamilton (GBR) Mercedes +0,012 2. Reihe: Verstappen (NED) Red Bull 0,538 & Norris (GBR) McLaren 0,687 3. Reihe: Albon (THA) Red Bull 0,929 &

Perez (MEX) Racing Point 0,929 4. Reihe: Leclerc (MON) Ferrari 0,984 & Sainz (ESP) McLaren 1,032 5. Reihe: Stroll (CAN) Racing Point 1,090 & Ricciardo (AUS) Renault 1,300 Weiters: 11. Vettel (GER) Ferrari 1:04,206, 12. Gasly (FRA) Toro Rosso 1:04,305, 13. Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:04,431 Heute: 9.45 Formel 3, 2. Rennen, 11.10 Formel 2, 2. Rennen, 12.25 Porsche Cup, Rennen, 14.54 Nationalhymne, 15.10 Formel 1, GP von Österreich, alle Rennen live auf ORF

Trotz aller Freude über den spätesten Saisonstart der Formel-1-Geschichte bleibt der Beigeschmack der wirtschaftlichen Gesamtlage, nicht nur des Sports und auch nicht nur des Motorsports. „Die Bilanzen hätten wohl ohne Corona besser ausgeschaut. Aber Corona hat auch etwas bewegt. Wir haben eine Budgetobergrenze bekommen, Ferrari hat sein stets umstrittenes Vetorecht verloren. Das sind doch fundamentale Änderungen in der Formel 1, die vielleicht anders nicht so schnell durchzusetzen gewesen wären.

Dennoch geht die Formel 1 schnell wieder zum Alltag über. Schon am Freitag wurde der erste Protest eingereicht. Red Bull verlangte Klarheit über das umstrittene Lenksystem DAS von Mercedes. Zur ungewöhnlichen Nachtstunde von 00.30 Uhr wurde alles für legal erklärt. Ob’s am Ende etwas bringt? „Es bringt einmal viel Verwirrung bei der Konkurrenz, du erreichst, dass sich der Gegner darüber Gedanken machen muss und damit Ingenieure bindet. Ich selbst habe sehr viel über Sturzverstellungen an Autos getüftelt. Es bringt nicht gleich zwei, drei Zehntel. Du kannst etwas an der Reifentemperatur verändern, bringst sie vielleicht schneller auf Temperatur, aber da geht es um Nuancen.“

Wenn schon nicht die Fans zurückkommen, die psychologische Kriegsführung ist auf alle Fälle wieder da. „Das ist doch typisch Formel 1. Diese Spielchen kennen wir doch alle“, schließt Wurz ab.