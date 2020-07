Facebook

Lewis Hamilton kommt heute in Spielberg an © AFP

Es ist eine verkehrte Welt: Normal ist der Flughafen Zeltweg während der Großereignisse in Spielberg absolute Sperrzone für Journalisten, tagen hier doch der behördliche Einsatz- und Krisenstab und landen die Superstars in ihren Privatjets. Umgekehrt wimmelt es am Red-Bull-Ring während der Formel 1 üblicherweise vor Fotografen, Kamerateams und Sportredakteuren. Corona stellt das gewohnte Szenario gehörig auf den Kopf: Während die obersteirische Rennstrecke für die meisten Medien und Fans abgeriegelt ist, lädt der Flughafen Hinterstoisser in Zeltweg heute zum Medientermin.