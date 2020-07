Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Ricciardo am Flughafen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Sie sind da! Den gesamten Donnerstag über landen Formel1-Fahrer am Flughafen in Zeltweg, mit Max Verstappen ist der Publikumsliebling bereits im Aichfeld angekommen. Verwirrung gab es um Weltmeister Lewis Hamilton: Kurz vor der geplanten Landung am Militärflughafen um kurz nach 12 Uhr wurde umdisponiert, Hamilton steuerte den Flughafen in Graz an. Kurz darauf hieß es, es könnte doch Zeltweg werden - gelandet ist der Brite schließlich um halb eins in Graz.