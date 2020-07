Facebook

Max Verstappen bei seiner Ankunft am Flughafen Zeltweg © APA/ERWIN SCHERIAU

Sie sind da! Den gesamten Donnerstag über landen Formel1-Fahrer am Flughafen in Zeltweg, mit Max Verstappen ist der Publikumsliebling bereits im Aichfeld angekommen. Eine spontane Planänderung gab es bei Weltmeister Lewis Hamilton: Kurz vor der geplanten Landung am Militärflughafen um kurz nach 12 Uhr wurde umdisponiert, Hamilton steuert den Flughafen in Graz an. Zahlreiche Spotter haben sich am Rande des Flughafens eingefunden in der Hoffnung, einen Blick auf die Sportstars zu werfen. Zu sehen bekommen sie wenig - kaum ausgestiegen, werden die Fahrer von schwarzen Bussen abgeholt und Richtung Rennstrecke transportiert.