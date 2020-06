Kleine Zeitung +

16. und 23. August Zwei MotoGP-Rennen werden im August in Spielberg ausgetragen

Der Spielberg wird im August zum Schauplatz für einen weiteren Doppel-Grand-Prix. In dem am Donnerstag veröffentlichten Plan mit 13 Rennen und dem Auftakt am 19. Juli in Jerez soll am 16. August der "Grand Prix von Österreich" und am 23. August der "Grand Prix der Steiermark" als viertes und fünftes Rennen gefahren werden.