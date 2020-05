Facebook

Auch ohne Publikum würden rund 1500 Personen nach Spielberg kommen, ein kleinerer Tross ist kaum vorstellbar © (c) GEPA pictures/ M. Oberlaender

Die Schlagzeile ging um die Welt: Nach der Absage des Frankreich-Grand Prix plant die Formel 1 ihren Saisonstart am 5. Juli im obersteirischen Spielberg, auch ein Doppel-Geisterrennen mit zweitem Rennen am 12. Juli ist im Gespräch. Sogleich wurden erste Details diskutiert, beginnend von der Anreise über den Militärflughafen in Zeltweg bis hin zur verpflichtenden Testung aller Teams. Im Murtal verfolgt man die Nachrichten teils mit Freude, teils mit Skepsis. Klar ist: Wirtschaftlich rettet das Geisterrennen wohl einigen Betrieben die Existenz, Touristiker Michael Ranzmaier-Hausleitner rechnet mit 15.000 bis 25.000 Nächtigungen durch den Tross – ein wichtiger Impuls in einer ansonsten katastrophalen Saison. „Man muss es deutlich sagen: Alles über 0 ist heuer positiv.“ Wie genau die Großveranstaltung aber über die Bühne gehen soll, darüber herrscht in der Region noch großes Rätselraten.