Friedrich "Fritz" Enzinger © Porsche

Aufgewachsen ist Fritz Enzinger in Oberwölz, sein Beruf führt ihn um die ganze Welt: Seit Jänner 2019 leitet der in der Branche bestens etablierte Steirer den gesamten Motorsport des Porsche-Konzerns. Allein im heurigen Jahr führten ihn Termine nach Chile, Australien oder Marokko, zuletzt im März nach New York. "Wir haben da schon geahnt, dass Trump die Grenzen zumacht." Am 12. März reist Enzinger heim nach München, am 13. treten die Corona-Reisebeschränkungen in Kraft. "Es war wirklich knapp." Seitdem ist auch in der Welt des Motorsports nichts mehr, wie es einmal war. Die Formel E, auf die sich Enzinger mit am meisten konzentriert, ist stillgelegt, die Saison "so gut wie vorbei".