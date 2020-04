Ronnie Peterson Grab von Formel-1-Legende geschändet

Vor 42 Jahren starb Ronnie Peterson nach einem Crash in Monza. Nun wurde das Grab des zweifachen Vizeweltmeisters in Örebro verwüstet.

Ronnie Peterson © TWITTER

Was geht nur in den Köpfen mancher Menschen vor? In der Nacht auf vergangenen Sonntag haben Vandalen auf dem Friedhof im schwedischen Örebro ihr Unwesen getrieben und unter anderem das Grab von Formel-Legende Ronnie Peterson verwüstet. "Der Grabstein wurde umgestoßen, nur die schwedischen Fähnchen stehen noch. Ich bin schockiert. Einfach nur furchtbar", berichtet Tochter Nina Kennedy. Bis dato konnten die Täter noch nicht ausgeforscht werden.

Ronnie Peterson zählte zu den besten Fahrern seiner Zeit. Der Schwede fuhr von 1970 bis 1978 in der Formel 1, bestritt 123 Rennen, konnte zehn Siege einfahren und wurde 1971 (March-Ford) und 1978 (Lotus-Ford) jeweils Vizeweltmeister.

Am 10. September 1978 kam es beim Grand Prix von Monza zu einem durch James Hunt ausgelösten Start-Crash. Der damals 34-jährige Peterson erlitt im Lotus zwar nur einen Beinbruch, verstarb allerdings bei der folgenden Operation an einer Lungenembolie.