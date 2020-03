Hamilton zu Corona:"Was machen wir hier eigentlich"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hamilton ist besorgt © (c) APA/AFP/WILLIAM WEST (WILLIAM WEST)

Die Welt ist gefangen, das allgemeine Leben wird massiv von den Folgen der Corona-Pandemie eingeschränkt. Fast stündlich ändert sich die Situation. Geschäfte werden geschlossen, Flüge gestrichen, Quarantäne-Bestimmungen verschärft und, und, und. Während der Sport in Europa, Asien und auch in den USA nahezu zum Erliegen kommt, startet die Formel 1 mit dem GP von Australien in die neue Saison.