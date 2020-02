Die "Scuderia AlphaTauri", vormals "Scuderia Toro Tosso", wird heute in Salzburg (ab 20 Uhr Livestream) feierlich vorgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie sieht der erste Bolide der "Scuderia AlphaTauri" aus? Am Freitagabend wird er präsentiert © (c) GEPA pictures/ XPB Images

"Scuderia AlphaTauri" - so heißt ab der Formel-1-Saison 2020 jenes Werksteam, das von 2006 bis 2019 unter dem Namen "Scuderia Toro Rosso" in der Königsklasse des Motorsports angetreten war. Am Freitag (20 Uhr) wird das neue Team offiziell der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Im Hangar-7 in Salzburg werden nicht nur die beiden Piloten Daniil Kvyat (RUS) und Pierre Gasly (FRA) anwesend sein, auch der erste AlphaTauri-Bolide der Geschichte mit dem Namen "AT01" wird im Zuge dessen vorgestellt. Moderiert wird der Abend von Formel-1-Ikone David Coulthard, der auch Teamchef Franz Tost und Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zu Gast haben wird.

Die Präsentation ab 20 Uhr im Livestream: