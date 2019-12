Im kommenden Jahr jährt sich der Tod von Jochen Rindt zum 50. Mal. Seine Heimatstadt Graz gedenkt dem ersten und einzigen posthumen Weltmeister daher in voller Breite - und mit einem eigenen Platz im neuen Stadtteil Reininghaus.

Bürgermeister Siegfried Nagl präsentierte mit Helmut Marko die Aktivitäten zum Rindt-Gedenkjahr 2020 © Foto Fischer/Stadt Graz/KK

Er ist eine Legende, selbst 50 Jahre danach. Jochen Rindt, der am 5. September 1970 beim Training für den Großen Preis von Italien nach einem Unfall verstarb und der erste Weltmeister der Formel 1 war (und zum Glück bis heute blieb), dem diese ehre posthum zuteilwurde. Aber er war mehr: "Jochen", erinnert sich Weggefährte Helmut Marko, "war wohl der erste Popstar des Motorsports." Logisch also, dass die Stadt Graz den Weltmeister im Jahr 2020 wieder in den Mittelpunkt rückt - unter anderem mit einem eigenen "Jochen-Rindt-Platz" im neuen Stadtteil Reininghaus.