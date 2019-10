Das Formel-1-Reglement ab 2021 wurde abgesegnet und in Austin präsentiert. Ziel war es, spannendere Rennen zu ermöglichen. Durchgesetzt wurde auch eine Budgetobergrenze von 175 Millionen Dollar jährlich.

So stellt sich Ferrari das Auto für 2021 vor © KK/Twitter

Um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr in Europa) riefen in Austin/Texas die Formel-1-Bosse Chase Carey (Liberty Media) und Jean Todt (FIA) die internationale Presse zur Präsentation der Formel 1 der Zukunft, zumindest so soll die Königsklasse des Motorsports ab 2021 aussehen. Das neue Reglement wurde vom World Motorsport Council (WMSC) abgesegnet.