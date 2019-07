Facebook

Verstappen siegt in Deutschland © KK Honda

Drei Stunden vor dem Rennen öffnete der Himmel seine Schleusen. Und nach ein paar Aufwärmrunden hinter dem Safetycar ging es richtig zur Sache. Und beim Start haben die Mercedes das Rennen im Grunde auch schon gewonnen. Verstappen hatte verschlafen, fand sich vorerst auf Rang vier wieder.

Und die Mercedes waren auch die einzigen, die unbeeindruckt vorne ihre Runden zogen, an der Führungsposition von Lewis Hamilton änderte sich auch nach den frühen, ersten Boxenstopps nichts. In der achten Runde war Perez sein Auto in die Mauer, das Safetycar kam erneut raus - und alle wechselten bereits auf die Intermediates.

Das Safetycar, um das tatsächlich oder nur das virtuelle, hatte an diesem Tag überhaupt Hochsaison, schon in Runde 15 war es wieder soweit. Charles Leclerc holte gleich noch einmal neue Intermediates und war plötzlich um drei Sekunden schneller als der Rest des Feldes. So schob sich das Trio hinter Hamilton immer mehr zusammen. Und aber der 25. Runde begannen sich langsam auch die frischesten Intermediates aufzulösen.

In Runde 26 holte sich Verstappen bereits die Slicks, nur nahm man bei Red Bull den gelben Medium, der einfach bei den kühlen, regnerischen Verhältnissen nicht auf Temperatur zu bringen war - ein Dreher in Runde 28 war die Folge. "Warum habt ihr mir nicht den Soft gegeben", schimpfte Verstappen auch am Boxenfunk.

BREAKING: Five-second time penalty for Lewis Hamilton for entering the pit lane on the wrong side of the bollard#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/zCHZdoPE7Y — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Während auch Hamilton als einer der letzten Fahrer auf die Slick (Soft) wechselt, flog Leclerc in Runde 29 raus, er schlug auch an, bei Ferrari geht derzeit so ziemlich alles schief. Aber auch Hamilton kam nicht weit. Er drehte sich vor der Boxeneinfahrt, verlor dabei auch den Frontflügel. Und in der Mercedes-Box brach gleich das große Chaos aus, einmal bei den Silbernen, nicht bei Ferrari. Und weil Hamilton die Boxengasse nach dem Dreher auch noch verbotenerweise angefahren war, bekam er eine 5-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt.

The safety car is in coming in! 🍿 Max leads the pack, Pierre is P9 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/qSbQK553OQ — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) July 28, 2019

So wurde Verstappen doch tatsächlich wieder an die Spitze des Feldes gespült. Aber das Chaos war damit noch nicht beendet. Denn aber der 40. Runde begann die Strecke wieder aufzutrocknen. Was aber auch Nico Hülkenberg nicht daran hinderte, in der gleichen Kurve wie Leclerc oder Hamilton abzufliegen.

In Runde 47 wechselte Verstappen endgültig auf Slicks, ebenso alle anderen. Und in der 48. Runde zeigte sich - boxenstoppbereinigt - eine ganze eigenartige Reihenfolge: 1. Verstappen, 2. Kwjat, 3. Stroll.

Nur Sebastian Vettel holte Sekunde um Sekunde auf. Und in den letzten beiden Runden schnappte sich der Ferrari-Pilot doch noch Stroll und Kwjat. Von Startplatz 20 auf Platz zwei. Da muss man vor Vettel doch den Hut ziehen. Er hat vielen Kritikern gezeigt, was in ihm steckt. Und wie hat Lewis Hamilton, seit 22 Rennen punktelos, gemeint. "Vettel ist ein vierfacher Weltmeister, das dürfe man nie vergessen."