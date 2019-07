Regenrennen statt Hitzechaos? Hat Lewis Hamilton den GP von Deutschland schon gewonnen? Was kann Max Verstappen, wie gut schlagen sich die gebeutelten Ferrari?

Regenreifen! © KK/Ferrari Tweet

In einer Stunde wird der Formel-1-GP von Deutschland (Liveticker hier) gestartet. Es könnte das letzte Rennen auf dem Hockenheimring sein, der Deutschland-GP könnte den neuen Rennen 2020 (Zandvoort, Vietnam) zum Opfer fallen.

Und da es heute deutlich kühler ist als in den Tagen zuvor, dürfte Mercedes auch der Sieg nur schwer zu nehmen sein. Die Silberpfeile hatten sich mit den Kühlparametern etwas verspekuliert, daher können sie bei Hitze ihre volle Power nicht abrufen. So ist Lewis Hamilton heute sicher der große Favorit, auch wenn man Max Verstappen neben dem Briten viel zutrauen kann. Der Niederländer wird nichts unversucht lassen, um Hamilton unter Druck zu setzen.

Und was können noch die beiden von Problemen im Qualifying gebeutelten Ferrari noch ausrichten. Charles Leclerc hat bereits angekündigt, schon in der Anfangpshase so viele Gegner wie möglich überholen zu wollen. Gleiches gilt auch für Sebastian Vettel, der vom 20. Platz ins Rennen gehen muss.

Die Mercedes-Führung in Anzügen der 50er-Jahre Foto © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Rückblende

Aber erinnern wir uns: Bei starkem Regen, einem Mann mit einem Protestplakat auf der Strecke, Unfälle und zwei Safety-Car-Phasen war der Große Preis von Deutschland 2000 sicher einer der denkwürdigsten in der langen Geschichte der Strecke. Rubens Barichello wird sich auf jeden Fall noch lange daran erinnern. Aufgrund eines Öllecks musste der Ferrari-Pilot im Qualifying auf das Ersatzauto von Teamkollege Michael Schumacher ausweichen, und mit Startplatz 18 hatte er einen frustrierenden Nachmittag vor sich. Nach dem Start konnte er sich aber durch das Feld nach vorne arbeiten, und als es zu regnen begann, war der Brasilianer in Topform und blieb auf Slicks draußen. Vor den McLarens von Mika Häkkinen und David Coulthard fuhr er zu einem emotionalen ersten Grand-Prix-Sieg.