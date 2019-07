Facebook

Beide Ferrari-boliden gaben ihren Geist auf © GEPA pictures

Es hatte für Ferrari mit Freitag-Bestzeiten vielversprechend begonnen, das Formel-1-Wochenende auf dem Hockenheimring, aber am Ende der Trainings-Sessions gab es ein Desaster. Sebastian Vettel kam wegen eines Problems am Turbolader im Qualifying auf keine einzige Rundenzeit und muss sein Heimrennen am Sonntag (15.10 Uhr, live ORF 1) aus der letzten Reihe in Angriff nehmen. Charles Leclerc, vorerst Schnellster des Feldes, wurde in Q3 von einem technischen Defekt gestoppt. Es gab laut Ferrari ein Problem mit dem Benzinsystem.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole for Sunday's German Grand Prix ahead of Max Verstappen and Valtteri Bottas#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/mdnaqBVK8i — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Profiteur des Ferrari-Debakels war Lewis Hamilton. Der in der WM überlegen führende Brite fuhr mit dem Mercedes auf seine vierte Pole-Position in dieser Saison. Neben Hamilton steht am Sonntag Max Verstappen mit dem Red Bull in Reihe eins. Der Niederländer distanzierte Valtteri Bottas im zweiten Mercedes um 16 Tausendstel.